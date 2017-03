Eesti parim tennisist Anett Kontaveit naasis edukalt USA turneelt mõneks päevaks kodumaale ning siirdub juba mõne päeva pärast Šveitsi treenima. Ta võttis Õhtulehega rääkides Indian Wellsi ja Miami turniirid kokku ning jäi nendega rahule.

Et neil võistlustel oli koos terve maailma eliit, pidi Suure Lombi taha minnes edetabelis 125. kohta hoidnud Kontaveit alustama kvalifikatsioonist. Mis tähendas teatud riski, kuid eestlanna murdis end mõlema võistluse eelringidest läbi.

Eesti Föderatsiooni karikasarja naiskonna treener-kapten Märten Tamla rääkis mõne päeva eest Õhtulehele, et Kontaveiti treener Glenn Schaap ütles juba jaanuaris: Anett on pärast aasta lõpus tabanud õnnetut vigastust väga heas vormis. Selle pealt võetigi vastu otsus mängida USA tippturniiridel ega eksitud.

"Praegusel hetkel on mul vaja võimalikult palju mängida, ükskõik, kas kvalifikatsioonis või põhitabelis. Teadsin, et pean kvalifikatsioonist alustama, kuid tundsin Ameerikasse minnes end kindlalt. Uskusin, et läbin eelringid," selgitas Kontaveit võistluste valimise protsessi.