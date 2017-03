KORVPALL

Alustame päeva teatega korvpalliliigast NBA. Oklahoma City Thunderi tagamees Russell Westbrook tegi kolmikduubli. Jälle. See ei ületa enam isegi uudiskünnist.



Küll on uudis aga tõik, et hooaja 38. kolmikduubli teinud Westbrook, kes vedas Thunderi 114:106 võiduni Orlando Magicu üle, viskas ka 57 punkti (lisaks 13 lauapalli ja 11 korvisöötu). See tähistab aga NBA rekordit: kunagi varem pole keegi kolmikduublit tehes nii palju punkte kogunud.

Russell Westbrook (palliga). (Mark D. Smith)

Eelmist rekordit hoidsid enda käes 53 punktiga James Harden ja Wilt Chamberlain. Huvitava faktina olgu mainitud, et ühel NBA põhihooajal on enim kolmikduubleid teinud Oscar Robertson (41) ning Westbrookil on aega tervelt kaheksa mängu, et see tippmark enda nimele võtta.



Lisaks OKC-Magic mängule toimusid Eesti aja järgi täna öösel veel üheksa kohtumist.