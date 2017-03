Eesti parim rallipiloot Ott Tänak, kes sõidab mõistagi MM-sarjas, on tänavu kolmest rallist kahel jõudnud poodiumile. Tänaku rivaali Hayden Paddoni sõnul on ta näinud, et saarlane on väga konkurentsivõimeline.

Hyundai masinat rooliv uusmeremaalane Paddon usub, et tänavu on igal meeskonnal piloote, kes suudavad rallisid võita. "Kolm kõige tugevamat sõitjat on Sebastien Ogier, Kris Meeke ja Thierry Neuville," vahendab Paddoni sõnu rally.it.

"Aga olen sel hooajal näinud, et Ott Tänak ning Jari-Matti Latvala on samuti väga konkurentsivõimelised. Tase on väga tihe ning tänu sellele ei saa kedagi välistada," lisas ta.

MM-hooaja neljas etapp sõidetakse 6.-9. aprillini Prantsusmaal Korsikal. 66 punktiga on sarja üldliider neljakordne valitsev maailmameister Ogier, Tänak on 48 silmaga kolmas. M-Spordi meeste vahele mahub 58 punktiga just Toyota piloot Latvala.