Ent see polnud teps mitte kõige rumalam küsimus, mida USA ajakirjanikud Schweinsteigerilt küsisid. "Parim" küsimus oli: "Kas usud, et suudad Chicagoga MMi võita?"

Schweinsteigerile au andes ei otsustanud ta ajakirjanikku kohutavalt rumala küsimuse eest solvata. Ta vastas diplomaatiliselt: "Arvan, et jalgpallis on kõik realistlik. Isegi, kui mängime maailma parima võistkonna vastu, on kõik võimalik."

Turn up the volume for this one 🎧@BSchweinsteiger asked whether he can win the World Cup with the @ChicagoFire... pic.twitter.com/LvWua2O63F — DW Sports (@dw_sports) March 30, 2017

A reporter asks if Bastian is still striving to play for Germany.

Bastian: "My country? but I've already retired." — Nick Sabetti (@nicksabetti) March 29, 2017