Hispaania ajaleht Sport väitis esmaspäeval, et Inglismaa klubi Manchester United on nõus maksma 200 miljonit eurot, et endale meelitada FC Barcelona staar Neymar. ManU peatreeneri Jose Mourinho sõnul on kuulujutud alusetud.

Mourinho sõnul on absurdne mõelda, et Unitedi juhtkond oleks nõus säärast summat välja käima. "Tegemist on spekulatsiooniga. Üritan alati olla klubidega mõistlik ning paluda mängijaid, keda on võimalik soetada. Neymari järele küsimine on absurd," ütles portugallane ESPNile.

"Barcelona-sugune klubi ei saa ega ole nõus Neymarist loobuma. Kuigi Lionel Messi karjääri lõpuni läheb veel aega, on Neymar Messi-järgsel ajastul Barcelona liider. Neymari mängijaõiguste omandamine oleks kui seifi sisse murdmine, võimatu," lisas Mourinho.

Hispaania gigandi särgis on Neymar tänavu olnud fantastiline. Lisaks 14 väravale on 25aastane ründaja jaganud 23 väravasöötu.