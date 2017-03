"Talve jooksul sain pakkumisi ka muudest kohtadest, näiteks Hollandist ja Inglismaalt, aga need eeldanuks kohe 100% mänguvalmidust, mida mul toona veel polnud. Nüüd on aga põlv täiesti korras ja olen valmis," selgitas Jääger Õhtulehele talve jooksul toimunut.

FC Flora oli tõsine variant lõpuni välja. "Kaalusin Flora pakkumist viimase hetkeni, aga vanust on mul juba omajagu ja välismaal mängimise ahvatlus pääses lõpuks maksvusele. Lisaks tean ju Valerenga klubi väga hästi, mis tegi samuti nende kasuks otsustamise lihtsamaks.

Nüüd on vaja mängupraktikat saada ja juunikuu MM-valikmänguks Belgiaga soovin koondisekutse pälvida. Mängupaus on küll olnud pikk (pärast eelmise aasta 15. maid pole Jääger üheski mängus osalenud - toim), aga otsest ärevust küll hinges pole," rääkis Jääger.

"Enaril on olemas kogemused, liidriomadused ja mitmekesisus. Lisaks on ta hea jalgpallur, mis tähendab, et kaitseliin muutus tugevamaks," põhjendas Jäägeriga sõlmitud lepingut Valerenga peatreener Ronny Delia.

Jäägeri sõnul näeb peatreener teda eelkõige keskkaitsjana, aga on väga hästi kursis, et vajadusel võib eestlane mängida kaitseliini kõigil positsioonidel. "Aitan oma kogemustega meeskonda nagu oskan. Oodata on pingelist, aga head hooaega," sõnas Jääger klubi koduleheküljele.