Venemaa suusatreenerid kogunesid kohalike meistrivõistluste ajal Hantõ-Mantsiiski konverentsile, et võtta möödunud hooaeg kokku ja arutada, kuidas tulemusi parandada. Üks meetod on omaette huvitav.

Treenerid arutlesid sportlase eraelu ja privaatsuse tähtsusel, kuid leidsid, et seks on nende tervise jaoks ülimalt oluline. Venemaa väljaande Suusasport sõnul leidsid juhendajad, et atleete ei saa treeninglaagris luku taha panna ning neile peab andma võimaluse minna paariks päevaks koju või laskma kallimatel suusatajaid külastada.

Foorumil võeti eraldi ette ka kõik Venemaa suurimad tipud ning kohal olid kõige tähtsamad ninad, nende hulgas ka riigi suusajuht Jelena Välbe.