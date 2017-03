Euroopa saaks MMile kohti 16 (+3), Aafrika 9 (+4), Aasia 8 (+3,5), Lõuna-Ameerika 6 (+1,5), Põhja-Ameerika 6 (+2,5) ja Okeaania 1 (+0,5). Korraldajamaa automaatne koht lahutatakse antud maailmajao kvoodist maha. Kui korraldajaid on mitu, langetab FIFA nõukogu antud küsimuses eriotsuse.

Praegu, kui MMil osaleb 32 riiki, jaotatakse kohad järgnevalt: Euroopa 13, Aafrika 5, Lõuna-Ameerika 4,5, Aasia 4,5, Põhja-Ameerika 3,5, Okeaania 0,5 + korraldaja. Uue plaani järgi saaksid kõik maailmajaod kohti juurde, kusjuures protsentuaalselt on suurima kasu saaja Aafrika.

Rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) peakorteris Zürichis kogunes täna vanematekogu, mis koosneb FIFA presidendist ja kuue maailmajao alaliitude presidentidest, et moodustada ettepanek 2026. aasta MMi 48 koha jaotamiseks. Lagedale tuldi põneva plaaniga.

Võib oletada, et ettepaneku taga peitub ka oluline (ja võibolla ka põnev) muudatus rahvusvahelises kalendris. Seni oli ja on MMi testvõistluseks aasta varem korraldajariigis peetav maailmajagude karikaturniir (Confederations Cup).

Et uue plaani järgi on katsevõistluseks maailmajagude-vaheline play-off, võib eeldada, et juhtub üks kahest: 1) maailmajagude karikaturniiri korraldamine seotakse lahti MMist ja antakse nõnda suuremale arvule riikidele võimalus tippturniiri võõrustada, 2) maailmajagude karikaturniir senisel kujul lakkab olemast (ja asendatakse näiteks laiendatud versiooniga klubide MMist, mida võiks ju teoorias hakata korraldama mitte iga nelja, vaid kahe aasta tagant paaritutel aastatel).