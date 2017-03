Siiski tõdes Perez, et Williamsi vormelid on nendest kiiremad ning võitluses keskmikega on briti tiim teistest selgelt eest ära. Williamsi parimana sai Felipe Massa Austraalias kuuenda koha.

Force India selle aasta mudel VJM10 on raske ning see on sundinud Perezi kaalust kõvasti alla võtma, et vähendada vormeli üldkaalu. Mehe sõnul peab tiim aga masinat kiiremas korras parendama.

"Melbourne'is on sõitjal vormelist suurem roll. Rada on hästi konarlik, kitsas ning üleüldse keeruline. Kui me jõuame normaalsele ringrajale, siis tulevad meie auto puudused rohkem esile.