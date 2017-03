Eesti korvpallikoondislase Rain Veidemani koduklubi Udine teatas, et meeskonna leegionär Allan Ray lahkub tiimist ning siirdub Türki.

Itaalia esiliiga reeglite järgi tohib tiim üheks mänguks üles anda kaks leegionäri ning pärast Ray paranemist oli meeskonna hingekirjas kolm välismaalast - lisaks eestlasele ja ameeriklasele veel nigeerlane Stan Okoye.

Veidaman hiilgas esimestes kohtumistes ning jättis meeskonna juhtkonnale ja fännidele väga hea mulje. Kuna üks leegionär oli tiimile liiast, otsustas Udine vabaneda 2006.-07. hooajal unelmate liigas NBAs Boston Celticsit esindanud Ray'st.

"Udine teatab, et lõpetas sõbralikult lepingu Allan Ray'ga," seisis meeskonna Facebooki itaaliakeelses postituses. "Meeskonnal on au, et sellise kaliibriga mängija otsustas tiimiga liituda. Ray suundub Türgi kõrgliigasse, kus hakkab mängija Ankara TED Kolejliler meeskonnas.

See on kõigile ideaalne lahendus isegi pärast plahvatusliku Rain Veidemani tulekut. Terve klubi personal soovib ameeriklasele tulevases karjääris edu!"