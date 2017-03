Maailma populaarseim jalgpalli meistrisari ehk Inglismaa kõrgliiga on väljunud tagakurvist lõpusirgele – mängida on jäänud 9-11 vooru ning hiljemalt 21. maiks on kõik selge. Sellega seoses tõstatab Õhtuleht mõned küsimused, millele järelejäänud hooaeg peab vastama.

Kas keegi saab veel Chelseale tiitlijahis ohtlikuks?

Vaevalt. Chelsea tõusis liigatabeli tippu novembri teises pooles (12. voorus) ja pole sealt alates tagasi vaadanud. Suvel Londonisse kolinud Antonio Conte on üle-eelmise aasta meistrisatsi pannud mängima nagu kulda. Viimasest 22 liigamängust on võidetud 19 (!) ja kaotatud üks (4. jaanuaril 0:2 Tottenhamile).

Kõik see on tinginud olukorra, kus kümme vooru enne hooaja lõppu on vahe lähima jälitaja Tottenhamiga paisunud kümnele silmale. Olgem ausad, edu on niivõrd turvaline, et Chelsea jääb tiitlita vaid enda käpardlikkuse tõttu. Aga too hüpoteetiline käpardlikkus peab olema hiiglama suur, sest järelejäänud mängudest pooled on tagumise osa satsidega. Praegusest esikuuikust on neil mängida mõlema Manchesteri klubiga (City kodus, United võõrsil).