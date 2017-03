Mercedese vormel 1 meeskonna juht Toto Wolff tõdes, et praegu on nende masinad liiga rasked ning neid peab kergemaks muutma.

Hooaja avaetapil jäid Mercedese piloodid Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas vastavalt teiseks ja kolmandaks, võitis Ferrari roolis istuv Sebastian Vettel. Hamilton näitas näpuga liiga kiirelt kuluvate rehvidele, kui tiimipealiku arvates lasuvad probleemid ka teises kohas.

Tänavu on vormelite miinimumkaal 728kg, kuid väidetavalt ületasid Mercedese vormelid selle Austraalias ligemale viie kiloga. Austraalias kasutas meeskond kogukamaid osasid parema juhitavuse saavutamiseks, kuid selle all kannatasid ringiajad.

Toto Wolff ütles väljaandele Autosport, et nad otsivad viise, kuidas kaalu Hiina GP-ks vähendada. "Ma ei taha detailidesse laskuda, aga see on kindlasti üks asi, mille kallal tuleb töötada. Uute reeglite ja suuremate autodega peab leidma õige tasakaalu kehaosade ja kaalu vahel."