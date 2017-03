See vise toob naeratuse jätkuvalt suule. Tegu siis loomulikult meie eelmise Cramo kodumängu võiduviskega, mis lõpuks ühepunktise paremuse andis. Seekord loodaks küll paremuse juba enne maksma panna, nagu teisipäeval Tallinnas tehtud sai, aga sama kõva emotsiooni saab kindlasti oodata nüüdki! 🤘 -- Thos shot still brings a smile to our faces. This is of course the winning 3pointer from our last home game against #bckalevcramo, which put us ahead by one. This time, we hope to edge ahead earlier in the game, just like we did Tuesday in Tallinn, but the level of emotion can surely be expected to be the same! 🤘 #gameday #alexelakml #tartuülikool #tartu #basketball #rokimekodus #ükstehtudkaksveel #samavaim

A post shared by Tartu Ülikool (@bctartu) on Mar 31, 2017 at 12:22am PDT