Maailma üks paremaid pikamaarattureid Mike Hall sai võistluse käigus surma, kui auto talle otsa sõitis, vahendab Spordipartner.

35aastane Suurbritannia mees oli 5500 kilomeetri pikkuse Indian Pacific Wheel Race'i raames sõitmas Perthist Sydneysse ehk Austraalia läänerannikult idarannikule ning hoidis traagilise õnnetuse toimumise ajal teist kohta.

Hall oli Canberra lähedal toimunud õnnetuse hetkeks läbinud tosina päevaga 5024 km ehk keskmiselt üle 400 km päevas.

Meditsiinilist personali teavitati juhtunust kell 6.30 hommikul, kuid Halli elu ei õnnestunud päästa - ta suri sündmuskohal. Võistlus katkestati koheselt.

Sadly prescient tweets from Mike Hall during #IPWR just days before he was killed last night RIP pic.twitter.com/snwWQeoXRM