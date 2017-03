Kes on Eesti jalgpallikoondise viimase aja suurim söödumeister? Aga triblaja? Pealelööja? Vaheltlõikaja? Kelle eksimuste tõttu on meile enim väravaid löödud? Nendele ja muudele küsimustele anname InStati statistika abil vastuse.

Enne, kui numbrite juurde lähme, tuleb märkida, et kõnealune statistika on koostatud kuue kohtumise põhjal. Need on MM-valikmängud Bosnia ja Hertsegoviina (0:5), Gibraltari (4:0), Kreeka (0:2), Belgia (1:8) ja Küprosega (0:0) ning maavõistlus Horvaatiaga (3:0).

Andmeid tasub usaldada, sest teiste seas ostab InStatilt teenust ka Eesti jalgpalliliit. Aga nüüd asja kallale ehk toome välja kõikvõimalike kategooriate esiviisikud.