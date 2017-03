Ott Tänaku tööandja M-Sport läheb Korsika MM-rallile nii meeskondliku kui individuaalse üldarvestuse esikohta kaitsma. Tiimi pealik Malcolm Wilson usub, et neil läheb ka kitsal ja käänulisel asfaldirallil hästi.

"Tiim on Korsika väljakutse eel optimistlik," lausus Wilson M-Sporti pressiteate vahendusel. "Kui meie Ford Fiesta viimati ehk Monte Carlos asfaldiseades oli, õnnestus kõigil kolmel autol (Ogier, Tänak ja Evans - M.T.) katsevõite noppida. Ja me oleme sellest saati tegelenud auto seadistuse arendamisega.

Kahtlemata on meil potentsiaali järjekordseks heaks tulemuseks ja see on ka meie siht. Aga me ei loo endale illusioone, vaid teadvustame, et Korsika ralli võib olla väga nõudlik. Hea tulemus ei tule ilma iga viimase kui tiimiliikme järjepideva raske tööta."

Individuaalne MMi punktitabel pärast kolme ralli.