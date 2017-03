Minu meelest on Lõuna-Carolina alates teisest voorust läinud mängule mõttega, et vastane on favoriit, parem ja tugevam. Aga ikkagi on nad võitnud. Kui nad mängiksid nagu NBAs nelja võiduni, siis julgeksin kindlasti raha panna Gonzaga peale, aga ühest mängust parima puhul kõik võimalik."

"Olen korduvalt öelnud, et põhiturniir ja play-off on kaks täiesti erinevat asja," alustab Ruut. "Põhiturniiri võidud-kaotused ei loe märtsihullusel sisuliselt midagi. Nende võistkondade vahe ei ole nii suur, ühes mängus on kõik võimalik.

Ruut nõustub, et koosseisu ja erinevate numbrite põhjal on Gonzaga favoriit. "Aga Lõuna-Carolina on kõigis neljas mängus näidanud, et on võistkonnana hästi tugev. Minu meelest ongi see nende suurim pluss," lisab ta.

"Samas on neil [Sindarius] Thornwelli näol olema hea liider, kes pole vägisi liider, vaid nii palju kui Maiki käest olen kuulnud, siis ka vaimne ja riietusruumi liider."

Maik-Kalev Kotsar (Maddie Meyer)

Lisaks kiidab Ruut Lõuna-Carolina võimekust jääda kogu mängu vältel truuks oma joonisele ja plaanile. "Kõik vastased on mängu käigus midagi muutnud või närviliseks läinud. Treener on hakanud otsima mingeid imelikke lahendusi, aga Lõuna-Carolina on hoidnud oma joont.

Võidu võti ongi see, kas nüüd suudetakse sama. Võib juhtuda, et nad jäävad 10-15 punktiga taha. Aga nende trumbid on alati välja tulnud teisel poolajal. Seal on hea kaitse nende kasuks mängima hakanud. Vastased on hakanud eksima ning teinud lolle lahendusi ja pallikaotusi."

Nagu tänane Õhtulehtki kirjutas, tuleb Kotsaril suure tõenäosusega niinimetatud Poola karu ehk 216 cm pikka ja 136 kg kaaluvat Przemyslaw Karnowskit ohjama hakata. Olgu siinkohal märgitud, et Kotsari parameetrid on 208 cm ja 111 kg.

Kuidas endast nii palju suurema (eelkõige raskema) müraka vastu tegutseda tuleks? Ruut ütleb, et teoreetilisi variante on mitmeid. "Võib-olla esimese hooga vaadatakse, kas Maik saab hakkama või mitte," arutleb kogenud treener."

Lõuna-Carolina mehed võidujoovastuses (Kotsar kõige vasemal). (Maddie Meyer)

"Vajadusel minnakse, kas kahekesi või äärmisel juhul kolmekesi peale ja võetakse risk, et lastakse väljast visata. Et mitte lasta end korvi alt ära lõhkuda. Ma pole jõudnud veel kodutööd teha, et kui tugev Gonzaga kolmepunktivisetel on (37 mänguga on nende tabavus 37,8%, mis on liiga 57. näitaja - M.T.), aga kui väga hea pole, siis kindlasti võetakse see risk ja minnakse poolakale kahekesi peale. Et las võtavad pigem kolmepunktiviske.

Raskeks muutub asi siis, kui Gonzaga hakkab väljast sisse viskama. Siis ei saa enam korvi alt aidata. Aga sel juhul on variant näiteks maa-ala kaitse. Carolina on näidanud, et on võimeline päris hästi maa-ala mängima. Käike ole treeneril omajagu, kindlasti on valmis ka plaan B ja C," lausub Ruut ja toob välja veel ühe variandi, mida ta ka ise oma hoolealustele rõhutab.

"Kui vastasel on hästi tugev pikk, siis tuleb palliga mehel lihtsalt nii agressiivselt peale käia, et ta ei saa sööta pikale. Perimeetri kaitsemängu peetakse Lõuna-Carolina kõige tugevamaks küljeks."