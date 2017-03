Teisipäeval doktor Mihkel Mardna juures seljauuringutel käinud sõudmise olümpiapronks Andrei Jämsä sai täna Õhtulehele rõõmsalt teatada, et midagi hullu tal häda pole.

"Lihtsalt ühe diski väike väljavõlvumus. See on mingi väike asi, mis võib tekitada ebamugavust ja sellega tuleb natuke tegeleda," lausus ta telefonitsi Horvaatiast treeninglaagrist. "Pean natuke spetsiifilisemaid süvalihaste harjutusi tegema. Standartne protseduur ja mingi aeg peab probleem ära kaduma. Midagi erakordset sportlaste puhul pole."

Küll aga ei osanud Jämsä prognoosida, millal tõenäoliselt ülekoormuse tõttu streikima hakanud selg jälle 100% korras on. Kindel on vaid see, et päris nädala-kahega hädast lahti ei saa. "Ma ei hakka üldse mõtlema, kui palju aega mul läheb," ütles ta.