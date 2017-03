Varraku sõnul on praegu eestlase osa rünnakul minimaalne. "Ta roll rünnakul on ikka selline, et ta viskab siis, kui antakse palli. Ta on võimeline palju enamaks. Eestis mängis ta noorteklassides tagamängijat, aga võib edukalt olla ka positsioonil number neli.

Praeguses süsteemis ja rollis Lõuna-Carolinas on ta natukene kindlasti kasvanud ja füüsiliselt arenenud. Need on kaks asja, mis ma silmaga oskan ta arenemise kohta öelda. Korvpalli tehniliste oskuste kohta jään aga vastuse võlgu."

Gamecocksi peatreener Frank Martin on 20-aastase noormehe puhul esile tõstnud tema suurepärast kaitsemängu. Kalev/Cramo juhendaja tõdeb, et juba Eestis oli praegune üliõpilane vastaste peatamises väga hea..

"Noorteklassist alates on ta võtnud vastaste parimaid mängijad ja neile survet andnud. Ma arvan, et see kõik on talle kasuks tulnud. Kaitse ABC on tal väga heal tasemel ja see on kindlasti ka üks põhjus, miks ta seal treeneritele meeldib.

Tal on suurepärane taju ja oskab õigel ajal õiges kohas olla. Ta oskab õigesti abistada ja on koheselt õigetes asendites. Ta oskab kaitses roteeruda ja teeb väikseid petteid, müürsepalikke liigutusi. Lisaks on ta jõudnud nii kaugele oma töökusega."