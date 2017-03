BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond alistas meistriliiga põhiturniiri esikohta otsustanud mängus võõrsil Tartu Ülikooli 71:69 ega lasknud vastasel end kaks korda järjest üle mängida. Mängujuht Sten-Timmu Sokk kiitis kõige enam peatreener Alar Varrakut.

Varrak vaatas teisipäeval mängu teatavasti haigevoodist ja tegi tänaseks vajalikud korrektiivid. "Täna oli treeneril väga suur osa selles, et suutsime eelmise mängu puudusi parandada. On paha selle taha varjuda, kuid me ei jõudnud teisipäeval tartlastega peetud mänguks valmistuda nii, nagu tahtnuks. Tartu omakorda oli väga hästi valmis ja keeras teisel poolajal meie kraanid kinni. Nüüd oli peatreener tagasi ja aitas eelkõige rünnakupoolel korrigeerida asju, mida me eelmisel korral ise ei näinud. Au treenerile!" kiitis Timmu.

Tal oli väga kahju, et Kalev tegi eelmises mängus "nii nõrga esituse". "Loodan, et see 12 punkti, millega teisipäeval kaotasime, pole Balti liiga kordusmängu silmas pidades liiga palju. Täna näitasime endale, et suudame raskest olukorrast välja tulla," lisas Timmu.