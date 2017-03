Tartu Ülikooli korvpallimeeskond jäi pärast BC Kalev/Cramolt saadud 69:71 kaotust küll meistriliiga põhiturniiri esikohast napilt ilma, kuid peatreener Gert Kullamäe hinnangul oli mäng oma staatuse (põhiturniiri esikoha peale) vääriline.

"Olime küll lõpuni mängus, kuid Kalev domineeris liiga paljudel hetkedel. Kaotasime täna lauavõitluse, mille eelmisel korral võitlesime – peame väiksemaid gabariite korvama võitluslikkusega, aga alati ei aita ka see. Arvan, et oli väga okei mäng," võttis Kullamäe tund ja 40 minutit kestnud sündmused kokku.

"Anname endale aru, et Kalevil on palju kvaliteeti. Kui suudame nendega mängida nõnda, et alles lõpus selgub, kuhupoole see kukub, oleme täitsa normaalselt mänginud."

Kui Kalev jätkab veel ka Ühisliigas, siis Tartu saab valmistuda Balti liiga pronksiduelli teiseks matšiks ning pärast seda Eesti liiga play-off’iks. "Meeskond on septembri-oktoobriga võrreldes selgelt edasi läinud. Ütlesin juba hooaja alguses, et selle tiimi puhul on vaja kannatust. Jõesaar on end korralikult pildile mänginud, Jois ja Thomas sügisega võrreldes hoopis tublimad, Milka väga hea, eestlastest vanemad mehed vormi saanud. Oleme enne play-off’i täitsa okei vormis," hindas tartlaste pealik.