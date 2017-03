Valitsev Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo saab tänavustki play-off'i alustada parimalt positsioonilt, sest põhihooaja esikohamängus alistati Tartu Ülikool 71:69. Peatreener Alar Varrak tõi välja kaks olulist erinevust võrreldes samade meeskondade kolm päeva tagasi peetud kohtumisega.

"Olenemata sellest, et meie viskeprotsent oli täna madal, mängisime vastupidiselt teisipäevale väga paljude visete kohad hästi välja, need olid loogilised. Lisaks jäi nüüd lauavõitlus meie kasuks Need olid kaks suurimat erinevust," ütles Varrak.

"Kõik need kolm mängu Tartuga on pingelised, liigad on erinevad, kaalul on erinevad asjad. Järgmise nädala neljapäeval tuleb samasugune andmine (siis peetakse Balti liiga teine pronksimäng - toim), meil on vahepeal ees veel mäng CSKAga. Võib-olla ongi hea, et see vahele tuleb. Astume korra Rocki rutiinist välja, vastu tuleb hoopis teist masti sats, hoopis teised värgid. Pärast seda paneme uuesti vana plaadi peale ja tuleme siia Tartusse tagasi.

Täna ei saanud kumbki meeskond nii-öelda paisu tagant minema, samas teisel veerandil läks jälle niimoodi, et seda oli ilmselt mõlema treeneri jaoks liiast. Võistkonnad olid mänguks valmis," rääkis Varrak.