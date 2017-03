Janari Jõesaar on sarnaselt Maik-Kalev Kotsarile mänginud Ameerika ülikooliliigas. Lisaks on veel mehed mänginud koos Eesti universiaadikoondises.

"Tema tegemiste hoian end kursis, aga viimasel ajal pole väga palju suhelnud. Hoian talle pöialt ja vaatan ikka, kuidas tal läheb ja mida ta teeb seal," tõdes Tartu Ülikooli üheks võtmemängijaks tõusnud Jõesaar.

South Carolina Gamecocksi suurepärane mäng on neid viinud Ameerika ülikoolikorvpalli kõrgemais divisjonis nelja parema hulka. "See on väga hea, mis seal öelda on," naerab Jõesaar ja kiidab meeskonda.