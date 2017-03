Jalgpalli Eesti meistrivõistlustel võitis FC Levadia kolmanda kohtumise järjest, kui alistas võõral väljakul tiitlikaitsja FC Infoneti 1:0 tänu brasiillase Joao Morelli 74. minuti väravale.

Levadial on nelja vooruga kirjas 10 punkti ja väravate vahe 14:1. "Edu üks põhjus on meeskonnavaim – oleme tänavu paremini häälestatud kui mullu. Ja füüsiline ettevalmistus on oluliselt parem kui eelmisel aastal. Oleme füüsise paremini jooksma saanud ning meeskond suuresti sama. Mõned täiendused on, aga sümbioos on hea ning siit kannatab ainult paremuse poole edasi minna," rääkis Levadia kapten Rimo Hunt, kes andis Morellile hea söödu.

Vaata Õhtulehe videost, kuidas kirjeldab Hunt praegust koostööd klubiga hiljuti liitunud välismaalastega.