Korvpallur Maik-Kalev Kotsari koduülikooli South Carolina peatreener Frank Martin jõudis tänavu oma karjääris esimest korda NCAA turniiril ehk üliõpilasmeistrivõistlustel poolfinaali. Nelja meeskonna osavõtul mängitava finaalturniiri eel küsis Martin nõu kahelt legendaarselt ülikoolitreenerilt.

Eestlast juhendav 51aastane treener toetus nimelt Bob Hugginsi ja Billy Donovani nõuannetele. Miks võib Hugginsit ja Donovani aga legendideks pidada? Kohe selgitame!

Näiteks Huggins on oma hoolealused viinud tervelt 23le NCAA turniirile, kus on võitnud 29 mängust 22. Lisaks on ta üks kümnest ülikoolitreenerist, kes on karjääri jooksul kogunud vähemalt 800 võitu.