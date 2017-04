Koondisepaus läbi ning klubijalgpalli tuurid tõmmatakse taas hooga käima, nii ka Inglismaal. Liverpoolil kohe ees ootamas korralik pähkel, kui derbimängus võõrustatakse Evertoni. Kas Ragnar saab taas oma võimaluse? Liverpooli meediakanalite kohaselt on see pigem ebatõenäoline. This is Anfield ajakirjanikud käivad välja kaks võimalikku koosseisu - ühte neist Eesti koondise kapten kuulub, teise mitte. "Dejan Lovren on taas vormi kogumas ning Romelu Lukaku võib tema olla parem valik," seisab mängueelvaates.

Siiski ei tasu unustada, et detsembris peetud kohtumises oli just Klavan see, kes Belgia müraka nullis ning Liverpooli võõral väljakul võidule aitas.

Echo portaalis valitakse välja kolm võimalikku alg11 versiooni - sealt kuulub eestlane vaid ühte valikusse. "Klavan on olnud hea, kuid Lovren on temast parem mängija," on lühike põhjendus horvaadi kasuks. Kahe peale on 100% toetust avaldatud aga Joel Matipile, kelle põhikoosseisu kohas ei kahtle keegi. Kas Klavan pääseb neljandat mängu järjest algkoosseisu või saab võimaluse Lovren, seda saame teada hiljemalt kell 13.30.