Korvpalli Euroliiga ülipõnev põhiturniir on jõudnud lõpusirgele, kui pidada jääb veel üks ainuke voor. Nii mõndagi on juba selgunud, kuid lahtisi otsi on veel piisavalt.

Ilma suurema kõhkluseta võib öelda, et kogu hooaja suurim üllataja on olnud serblaste Crvena Zvezda. Konkurentsitult Euroliiga kõige väiksema eelarvega meeskond on tänavu selga prügiseks teinud nii Madridi Realil, Moskva CSKA-l kui ka Fenerbahcel.

Praeguseks ollakse aga seisus, kui viimases voorus mängitakse elu ja surma peale. Külla sõidetakse Darüssafakale ja David Blattile, kes hooaja eel oleks kindlasti lootnud seks ajaks juba kindlalt play-off radadel olla.