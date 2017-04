"Nelja parema seas on hulgaliselt üllatajaid, kuid konkurentsitult suurim neist on South Carolina algviisiklane Maik Kotsar, 208 sentimeetrine eestlane, kes saabus USAsse 17 kuud tagasi, ilma suurema tähelepanuta," räägitakse Sakust pärit noormehest.

Veel mõnda aega tagasi kõnetas Maik-Kalev Kotsari nimi väheseid USAs, kuid mitte liialt paljusid ka Eestis. Nüüd on aga asjad muutunud!

Kotsari kohta kirjutatakse, et tal polnud kunagi varem võimalik NCAA mänge televiisorist näha. Veel enam, umbes 1,3 miljoni elanikuga Eestit ei pidavat sport üldse suuresti huvitama, kuivõrd meie korvpalli rahvuskoondis on maailmaedetabelis alles 84. kohal.

Lisaks mainitakse ära eestlase viimane turniir enne USAsse siirdumist, kui U18 koondises jäi kahe mängu saagiks vaid viis punkti. Polnud pealtnäha just suurem asi stardipositsioon, kust Ameerikasse siirduda?

"Aga lood on muutnud. South Carolina mängud on Kotsari sõnutsi tema kodumaal nähtavad. Teisel pool maailma, kaugel Phoenixist, ei huvituta Frank Martinist ega Sindarius Thornwellist. Nad elavad kaasa oma poisile," teatab Vice uhkelt.

Meeskonna abitreener Matt Figger lisab: "Maik on Eestis tõeline täht. Ta on kangelane." Raske vastu vaielda, sest Kotsar on praegu kahtlemata kogu meie korvpalli kõige kuumem nimi.

Muinasjutuhõngulisele loole lisab vürtsi tõik, et eestlase USA karjäärile pani aluse endine Gonzaga (tuleva öö vastased) pallur Kyle Bankhead. Mees, kes on Sunrise Christian Academy meeskonna peatreener. Ettevalmistuskool, kust kõik alguse sai ning lisaks on sealt sirgunud ka praegune NBA mängumees Buddy Hield.

Gonzaga Bulldogs alistas veerandfinaalis Xavier Musketeers´i. (Kyle Terada)

Bankhead valiti etteotsa 2015. aastal, pärast mida sattus Kotsar ka kohe tema radarile. Vestlust peeti Facebook messenger´is ning eestlane oli juba esimestest hetkedest peale väga innukas, liitumaks ettevalmistuskooliga Wichitas.

"Teadsin, et tahan korvpalluriks saada ja iga noore palluri unistus on loomulikult NBA. Tahtsin kusagilt alustada," meenutab Kotsar aega, kui ookeani taha siirdumine päevakorda tuli.

Kõik ei läinud aga sugugi libedalt - eestlane jõudis USAsse alles sama aasta oktoobris. Samuti oli tal probleeme õlaga, mis vajas operatsiooni. Bankheadil oli aga meie mehesse suur usk.

"Ütlesin inimestele, et oleksin selle poisi igasse meeskonda võtnud. Nägin kohe, et ta on suurepärane talent, kes saab hakkama igal pool."

Esiti polnud Kotsar just üleliia palju pildis ning tähelepanu all. Esimest korda õnnestus Sunrise Christian Academyl ja ühtlasi ka eestlases end näidata 2016. aasta veebruaris, kui meeskond kutsuti Rhode Islandi turniirile. Pärast seda läksid South Carolina esindajad meie mehe jutule ning märtsi alguseks olid asjad selged.

Uues meeskonnas võitles 208 sentimeetrine pallur end kohe põhikoosseisu ning võitis treeneri usalduse. Hooaja teises pooles oli Kotsaril veidi raskusi, kui ta langes pingile ning märgata oli mõnetist ebakindlust. See oli siiski vaid ajutine ning tähtsateks play-off´ideks oli ta taas põhikoosseisus.

"Ta teenis selle igati välja," teatab abitreener Figger. "Tal tekkis esimese aasta mängijana hooaja keskel väike mõõn, sest kogu liiga on füüsiliselt väga nõudlik. Sein tuli ette, kuid nüüd on ta ennast taas hästi kogunud."

South Carolina abitreener Matt Figger. (Twitter)

Bankhead lisab omalt poolt, et eestlasega koos töötamine on tõeline lust. "Ta on sellist tüüpi mängija, keda sa tahad treenida. Kui meeskonnas oleks 12 sellist mängijat, siis oleks väga lõbus juhendaja olla. Ta on iga treeneri unistus, päriselt."