Paide Linnameeskond kaotas laupäeval taas, kui pidi tunnistama Nõmme Kalju 0:1 paremust. Käesolevast hooajast peatreeneri rollis olev Vjatšeslav Zahovaiko tunnistas, et pole veel harjunud kaotama.

"Meil oli hästi oluline hoida taga null," rääkis endine tippjalgpallur pärast kohtumist. "Pärast Levadia mängu, 0:7 koslepit, oli täna peamine eesmärk lõpetada mäng positiivse tulemusega. Kalju mäng on sirgjooneline.

"Poistele mul pole midagi ette heita. Võitlesime hästi, omasime häid võimalusi. Mitte küll palju, aga sellise vastase vastu palju variante ei teki. Arvan, et kaitsefaasis mängisime üsna edukalt välja arvatud paar sellist õnnekombel eksimust. Kaitsefaasis tegime head tööd," lisas Zahovaiko.

Mees on olnud meeskonna peatreener neli mängu ning seni on võistkonnal üks võit. "Ma pole harjunud kaotama. See on selline uus tunne minu jaoks. Peame kõvasti tööd tegema. Me ei saa planeerida tulevikku ette, vaid mängima mäng mängult ja usun, et saame sellest üle.

