"Maailmameister Sebastian on vaimselt tagasi. Eelmine aasta puudus tal motivatsioon, sest polnud võimalik võita. Sellepärast on aga Austraalia GP esikoht talle nii tähtis.

Tänavu on vormelitega palju raskem sõita ning piloodil on väga suur roll enda edus. See on veel üks Vetteli eripära - ta suudab vormelist välja võtta maksimumi."