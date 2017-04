South Carolina ülikooli ridades korvpalli USA üliõpilasmeistrivõistluste finaalturniiril mängiv Maik-Kalev Kotsar teab, et poolfinaalis South Carolinale vastu astuv Gonzaga on tugev. Gonzaga kvaliteeti ilmestab fantastiliselt tõik, et peatreener Mark Few juhendatavad on käimasoleval hooajal kaotanud kõigest ühe mängu (South Carolina võitude-kaotuste saldo on 26-10). "Tean, et Gonzaga on väga hea meeskond. Võitmiseks peame endast kõik andma," ütles Kotsar. Finaalturniir peetakse Phoenixi ülikoolistaadionil, kus mängitakse enamasti ameerika jalgpalli. Kuni 73 000 pealtvaatajat mahutav areen on tõeliselt gigantne ning Kotsari sõnul on nii suurel staadionil mängimine tavatu. "Ma pole mitte kunagi midagi sellist kogenud," lisas eestlane. Maik-Kalev Kotsar veerandfinaalis Florida ülikooli vastu. (ELSA)

South Carolinas peamiselt koos Gabonist pärit Chris Silvaga korvialust mehitav Kotsar on oma ülikooli parim relv ohjeldamaks Gonzaga Przemyslaw Karnowskit - 23aastast poolakat, kes on 216 cm pikk ja kaalub 136 kg. Kotsar teab, et Karnowski kantseldamine pole teps mitte lihtne: on ju Poola karu temast kaheksa sentimeetrit pikem ja 25 kg raskem! Kotsari hinnangul on Karnowski ohjeldamisel vaja meeskondlikku tegutsemist.

Finaalturniirile jõudnuna on Kotsar olnud palju ka meediapildis. Eestlase sõnul pole rambivalgusega harjumine üleliia lihtne olnud. "Tegemist on uue kogemusega, kuid kõik saavad aru, et rohkem peab keskenduma mängule, mitte meediale," lausus Kotsar. South Carolina ja Gonzaga vaheline madin algab Eesti aja järgi pühapäeval kell 01.09.