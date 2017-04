Korvpalli NCAA turniiril ehk USA üliõpilasmeistrivõistluste finaalturniiri esimeses poolfinaalis kohtuvad Maik-Kalev Kotsari "koduklubi" South Carolina ning Gonzaga. Õhtuleht toob kohtumise eel teieni mõned põnevad nopped South Carolina statistikamaastikult.

26 korda on South Carolina tänavusel hooajal suutnud vastaste parimat korvikütti ohjeldada nii hästi, et too pole suutnud oma hooaja keskmist punktisaaki koguda.

17,2 pallikaotust on vastased South Carolina vastu keskmiselt teinud. See on üliõpilasmeistrivõistluste paremuselt viies tulemus.