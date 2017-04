Kuidas soovitab South Carolina ülikool hääldada eestlasest korvpalluri Maik-Kalev Kotsari nime? Meie, eestlased, teame seda mõistagi, ent USA üliõpilasmeistrivõistluste finaalturniirile tulnud ajakirjanike jaoks on South Carolina teinud väikese spikri.

Üliõpilasmeistrivõistluste jaoks on South Carolina ajakirjanike abistamiseks välja oma meediaraamatu, kus leiab põnevat statistikat ning infot mängijate ja treenerite kohta. Samuti on võimalus näha, kuidas tuleks South Carolina mängijate nimesid hääldada.

Et Kotsari eesnime hääldavad ameeriklased nagu inglise keelset nime Mike, pole eestlase eesnimega probleemi (muide, üheski ametlikus protokollis pole kirjas Kotsari teist eesnime). Aga kuidas on lood 20aastase palluri perekonnanimega? Meediaraamatust leiab, et Kotsari perenime tuleb hääldada järgnevalt: Coat-sar.

Õhtuleht on Phoenixis mängitaval üliõpilasmeistrivõistluste finaalturniiril kohal ning ei lahku areenilt enne, kui kõik mängud peetud on! Jälgi Õhtulehte ning võid olla kindel: kõige põhjalikuma ja operatiivsema kajastuse eeskätt Kotsari ja South Carolina tegemistest saad just Õhtulehest.