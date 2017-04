South Carolina ülikool alustab Eesti aja järgi täna kell 01.09 korvpalli USA üliõpilasmeistrivõistluste poolfinaali Gonzaga vastu. Äsja avaldatud algviisikutest leiame ka Maik-Kalev Kotsari.

Lisaks 20aastasele eestlasele on South Carolina algviisikus Chris Silva, Duane Notice, meeskonna liider Sindarius Thornwell ja PJ Dozier. Muide, South Carolina algrivistuses on vaid kaks ameeriklast (Thornwell, Dozier), lisaks eestlasele on mängu alustamas ka Gabonist (Silva) ja Kandast (Notice) pärit mängumehed.

Käimasoleval hooajal vaid ühe mängu kaotanud Gonzaga läheb South Carolina vastu järgmises rivistuses: Johnathan Williams, Jordan Matthews, Nigel Williams-Goss, Josh Perkins ja Przemek Karnowski.

Õhtuleht on Phoenixis mängitaval üliõpilasmeistrivõistluste finaalturniiril kohal ning ei lahku areenilt enne, kui kõik mängud peetud on! Jälgi Õhtulehte ning võid olla kindel: kõige põhjalikuma ja operatiivsema kajastuse eeskätt Kotsari ja South Carolina tegemistest saad just Õhtulehest.