TENNIS

Hommikut alustame tennisega Miamist. Naiste üksikmängu võitjaks tõusis Johanna Konta, kes veel kaks aastat tagasi oli WTA-tabelis alles 146. Tubli!

That moment when....you win your first #MiamiOpen @JoKonta91 pic.twitter.com/NTBJZyqaYE — Miami Open (@MiamiOpen) April 1, 2017