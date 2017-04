Sõnn Infoga seonduv võib olla edu võti. Keegi võib vihjata allikatele, mis sulle väga kasulikuks osutuvad. Võimalik, et saad teada seda, mida juba mõnda aega oled oletanud. Samas ettevaatust liikluses!

Vähk Kuu liigub Vähis ja teeb kvadraadi Päikesega. Ehk siis käes on Kuu esimene veerand ja kuna see on Vähis, siis suurendab see kuni täiskuuni sinu tundlikkust ja vastuvõtlikkust.