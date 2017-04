Tänase Õhtulehe vahel ilmus 16küljeline Sport-Ekstra, mille lisamaht on pühendatud autoralli MM-sarjale. Sport-Ekstra ilmub Õhtulehe vahel iga kuu esimesel esmaspäeval.

Kui kasutada klišeed, siis on olemas väikesed valed, suured valed ja seejärel tuleb statistika. Ometi on raske peale vaadata meie parima rallisõitja Ott Tänaku tänavustele sooritustele ja mitte imetleda, kui palju need on numbriliselt paranenud.

Tänaku tänavune hoog on olnud oivaline. Monte Carlo rallil libises teine koht käest mehaanilise rikke tõttu. Viimasest poodiumikohast suutis meie mees kinni hoida uskumatu ponnistusega viimasel katsel alanud lumesajus.

Vigade parandus tuli Rootsis, kus saarlast jäi esikoha saanud Jari-Matti Latvalast lahutama vähem kui pool minutit. Mehhiko rallil polnud küll Tänakul esimesena poodiumile asja, aga sellegi poolest hoiab meie esisõitja MM-sarjas kindlat kolmandat kohta. Kuna talle sobivaimad etapid ootavad alles ees, võib aasta kokkuvõttes unistada millestki vingest.