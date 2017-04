Tänase Õhtulehe vahel ilmus 16küljeline Sport-Ekstra, mille lisamaht on pühendatud autoralli MM-sarjale. Sport-Ekstra ilmub Õhtulehe vahel iga kuu esimesel esmaspäeval.

Ott Tänak ja Martin Järveoja pole ainsad Eesti ralliässad, kes Korsika MM-rallil starti tulevad. Prantsusmaal algab ka noorsõitjatele mõeldud JWRC hooaeg, kus eestlastest löövad kaasa Miko Niinemäe ja Martin Valter.

Niinemäe tuleb Õhtulehe toimetusse intervjuud andma käes portfell, kus sees värskelt allkirjastatud dokumendid – paberid koduselt alaliidult, mida tarvis, et Korsikal starti tulla. Mingit suurt meeskonda reedel 24. sünnipäeva tähistanud rallimehel selja taga pole. Kõik paberimajandus, uute reeglitega tutvumine, eelarve koostamine ja sponsorite ustele koputamine on ta enda õlul. Ja seetõttu ongi ta rahul, et varasemal kolmel hooajal MM-rallidel peetud noorsõitjate Dmacki karikasari toimub tänavu JWRC egiidi all.

"Sõitjate kajastuse tõstmise koha pealt on see ka ülioluline. Kui minna sponsorile rääkima, et ma otsin toetajat Dmack Trophy jaoks, siis küsitakse, et sorri, mis see on. Ja siis selgita, et paar aastat tagasi võitis selle näiteks Sander Pärn… Aga öelda, et JWRC, siis sellest saadakse aru, et see on juunioride MM-sari," selgitab veel viimaseid eelarveponnistusi tegev sõitja.