26aastane Kevin Tillie on aga Prantsusmaa üks paremaid võrkpallureid, kelle auhinnakapp on vanima vennaga võrreldes märksa mahukam. Näiteks võitis ta tunamullu nii EMi kui Maailmaliiga, USAs ülikoolis õppides kuulus Kevin kahel järjestikusel aastal üliõpilasmeistrivõistlused võitnud tiimi.

Prantsusmaal on tärkamas spordidünastia. Korvpalli USA üliõpilasmeistrivõistlustel Gonzagaga finaali jõudnud ja poolfinaali lõpus Maik-Kalev Kotsari koduülikooli Lõuna-Carolina vastu otsustavad vabavisked tabanud Killian Tillie kaks venda on tippsportlased, nagu olid ka poegade ema ja isa.

Mängijana Prantsusmaaga EMidelt pronksi ja hõbeda võitnud Laurent otsustas pallurikarjääri lõppedes siirduda treeneriks ning on lisaks klubidele juhendanud näiteks Tšehhi ja Prantsusmaa koondist. Tunamullu EMi ja Maailmaliigat võites oli peatreeneriks just Tillie.

Meeste ema Caroline, neiupõlvenimega Keulen, oli eelmise sajandi lõpus Hollandi üks paremaid naisvõrkpallureid ning oli kodumaa koondise kapten.

Caroline'i ja Laurenti spordilembust arvestades pole ime, et paari kolm poega samuti sportlaskarjääri kasuks on otsustanud. "Kõik on nii läinud tänu Kim'i, Kevini ja Killiani emale. Nad on Caroline'ilt pärinud iseloomujoone, tänu millele üritavad nad üksteisest alati paremad olla," on Laurent Tillie Itaalia meediale selgitanud.

Laurent Tillie. (YVES HERMAN)

Lisaks kirele spordi vastu ühendab vendi tõik, et nad kõik on õppinud USA ülikoolis. Kui Kim ja Kevin on oma tudeerimised lõpetanud, siis mullu suvel liitus Killian Gonzagaga. Üheks põhjuseks oli muide tõik, et Mark Few juhendatava ülikoolitiimil on ette näidata edulugusid ka mujalt kui USAst pärit mängijatega.

Gonzagas mänginud ja tudeerinud Euroopast pärit palluritest on näiteks NBAsse jõudnud Domantas Sabonis (Leedu), Ronny Turiaf ja Jean Claude Lefebvre (Prantsusmaa) ning Mario Kasun (Horvaatia). Ülikooli kuulsaim vilistlane on aga NBAs enim korvisööte jaganud ja vaheltlõikeid teinud ameeriklasest mängujuht John Stockton.

208 cm pikkune Killian Tillie, kes mängis veel 14aastasena nii korv- kui ka võrkpalli, on Gonzaga treenerite seas kõrges hinnas ning ääremängijat peetakse väga andekaks. Tänavu on ta Gonzaga eest kaasa teinud 32 kohtumises, kus on visanud keskmiselt 4,3 punkti, võtnud 3,1 lauapalli ning teeninud 12,2 minutit kohtumise kohta.

Phoenixis mängitaval üliõpilasmeistrivõistluste finaalturniiril on Killiani esitusi jälgimas vend Kevin ja ema Caroline. "Ütlesin neile, et tegu on finaalturniiriga, ma ei saa seal just iga aasta mängida. Nad otsustasid Phoenixisse tulla ja on päris lahe, et nad siin on," rääkis Killian.

Kevin Tillie löögihoos. (PILAR OLIVARES)

Finaalis kohtub Gonzaga teises poolfinaalis 77:76 Oregoni alistanud Põhja-Carolinaga ning Killian Tillie on läbi aegade teine prantslane, kes USA õliõpilasmeistrivõistlustel nii kaugele jõudnud on. 2006. ja 2007. aastal jõudis finaali ka praegu NBAs palliv keskmängija Joakim Noah, kes suutis mõlemal korral Florida ülikooliga meistrivõistlustel triumfeerida.