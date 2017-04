Uutes avaldatud maailma tennise edetabelites päris tabeli tipus suuri muutusi vähemalt veel pole, kuid tagapool toimub nii mõndagi põnevat.

Eriti meeste arvestuses, kus Miami turniirivõiduga tõusis neljandale reale Roger Federer. Šveitslane on ATP-tabelis ainuüksi 2017. aastal tõusnud juba 15 koha võrra, kui kirjas on kolme turniiri võidud. Veidi uskumatu küll, aga nüüd on 35aastane Federer sisuliselt ühe Grand Slam´i võidu kaugusel (asjaolude kokkulangemisel), et tõusta esinumbriks.

Praeguse liidrina jätkab siiski Andy Murray, kellele järgnevad Novak Djokovic ja Stan Wawrinka. Kahe koha võrra tõusis Miami turniiri teine finalist Rafael Nadal, kes on nüüd viies.