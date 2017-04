Blacki sõnul on Korsika ralli äärmiselt keeruline. "See on väga nõudlik võistlus ning tänavu selle varasemale kuupäevale toomine midagi lihtsamaks ei tee. On teada, et kevadine Euroopa kevad on ettearvamatu - ilm võib muutuda üleöö. Kuna tegemist on saarega, siis on olukord veelgi keerulisem, kui ilmaennustused on igal pool erinevad.

Korsikal ei pruugi olla küll üleliia palju kiiruskatseid, kuid on märkimisväärselt pikad, mistõttu on vaja rehvide vastupidavust ja suurt jõudlust. Lisaks on ees ootamas erinevad pinnased. Vanem asfalt on sellele rallile tüüpiline - väga abrasiivne ja kõva, samal ajal on osa lõike kaetud uuema kattega, mis tähendab hoopis midagi muud.

Kõiki faktoreid tuleb rehvivalikul silmas pidada ja see teebki Korsika rallist nii nõudliku võistluse kõigile võistkondadele."

Ta lisab, et otsused tehakse paar tundi enne ralli algust, kui rada sõidetakse rahulikult läbi. Samuti on pidevalt töös meteoroloogia meeskond, kes ilma muutustel pingsalt silma peal hoiavad. Kui eeltöö on tehtud, siis istutakse ühes koos maha ning pannakse plaan paika.

"Kui info on kogutud, siis istume mina, mehaanikud ja tiimiboss maha ning arutleme saadud tulemuste üle ja paneme paika parima strateegia. Lõpliku otsuse teevad tegelikult sõitjad ise, aga meie üritame neile parimat nõu anda," kirjeldas Black tähtsat protsessi.

Neljapäeval algava võistluse eel on rehviekspert ootusärev. "Loodan, et jätkame samamoodi nagu alustanud oleme - võiks tulla vähemalt üks poodiumikoht aga loodetavasti enamgi.