Homme ootab Unitedit ees kohtumine Evertoniga ning pühapäeval Sunderlandiga. Mourinho jaoks saavadki otsustavaks need kohtumised, kuivõrd järgmisel nädalal on juba ees ootamas Euroopa liiga veerandfinaalmäng.

"Alles Sunderlandi järel tuleb Euroopa liiga, ma ei tea, mis seis selleks ajaks on. On võimalik, et hakkan põhimängijaid Premier League´i mängudes hoidma, et nad värskemad oleks, aga seda vaid juhul, kui järgmised mängud selleks põhjust annavad.

Kui oleme ka juba matemaatiliselt sisuliselt seisus, kus esineliku kohta pole võimalik püüda, siis kaalume seda. Nii kaua kui on vähegi lootust - me üritame. Kuivõrd praegu on Euroopa liiga mängudest vaba nädal, pole vaja sellele üldse mõelda."

Euroopa liiga veerandfinaali avakohtumises sõidab Manchester United 13. aprillil külla Anderlechtile. Kordusmäng peetakse nädal hiljem Inglismaal.