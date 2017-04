Oklahoma City Thunderi mängujuht Russell Westbrook sai möödunud ööl kirja hooaja 40. kolmikduubli. Ajaloo kordamiseks ning uue tipptähise püstitamiseks on tal aega veel kuus kohtumist.

Kuigi Oklahoma kaotas kodus Charlotte Hornetsile 101:113, sai Westbrook kirja endale küllaltki tavapäraseks kujunenud statistika. Ta viskas 40 punkti, võttis maha 13 lauapalli ja jagas 10 resultatiivset söötu.

Nagu varem mainitud, oli see talle käesoleval hooajal juba 40. kolmikduubel. NBA rekord on 41 ning seda hoiab Oscar Robertson. Thunder peab põhihooajal veel kuus kohtumist ning on vägagi võimalik, et Westbrook möödub legendist.