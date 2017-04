Saksamaa telekanal ARD väidab, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) varjas Pekingi olümpial antud positiviiseid dopinguproove.

Sama telekanal tõi paar aastat tagasi avalikkuse ette venelaste massilise dopinguga patustamise. Seekord väidab ARD, et Jamaika (sh ka sprinterite) ja teiste riikide sportlaste proovidest leiti keelatud ainet klenbuterooli, ent ROK ja Rahvusvaheline Dopinguagentuur (WADA) ei uurinud seda edasi.

ROK kinnitas, et nii Jamaika kui ta teiste riikide sportlaste dopinguproovidest tõepoolest leiti keelatud ainet, kuid selle kogus jäi lubatud piiridesse. Olümpiakomitee lisas, et nad konsulteerisid WADA-ga, kes ei leidnud, et atleedid tarbisid klenbuterooli süstemaatilist ning seega otsustasti ka edasisest uurimisest loobuda.

"2008. aasta Pekingi olümpiamängudel võetud proovide kordustestimisel leiti paljude riikide sportlaste proovidest väga väikses koguses klenbuterooli," teatas ROK. "Vastavad kogused jäid alla 1ng/ml ning seega mahtusid ka lubatud piiridesse, mis arvestab saastunud liha tarbimise võimalust."

Olümpiakomitee sõnul on need sportlased süütud ega kavatse nende nimesid avalikustada.