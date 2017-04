Maik-Kalev Kotsari koduülikooli poolfinaalis üle mänginud Gonzaga pidi NCAA finaalis tunnistama North Carolina nappi paremust. Kui tähtsa mänguga tegemist oli, andis tunnistust mängujärgne intervjuu.

"See on raske. Meil oli palju võimalusi mäng enda kasuks pöörata," alustas Gonzaga mängujuht Nigel Williams-Goss ESPNile antud intervjuud. "See oli elu võimalus, mida ei pruugi enam kunagi tulla. See teeb haiget."

Eriti emotsionaalseks muutus 22aastane korvpallur siis, kui reporter palus tal oma tundeid kirjeldada. "See on raske. Kui oled andnud endast parima, et võita mäng, nagu täna tegime, lihtsalt polnud meie õhtu. See teeb haiget," sõnas pisarais Williams-Goss.