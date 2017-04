Põhja-Ameerika jäähokiliiga NHL eilne otsus mitte teha 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpia tarbeks pausi ja mitte lubada maailma parimad hokimehi olümpiale, tekitas mitmetes tippmängijates sügavat tülgastust.

"Täielik katastroof! Masendav päev jäähokile. Maailma halvim otsus. Väga kurb, et meie (mängijad - toim) ei omanud antud küsimuses mingit sõnaõigust," teatas Ottawa Senatorsi rootslasest kapten Erik Karlsson, vahendab ajaleht Expressen.

Pahameelt avaldasid mitmed teisedki rootslased. "Tunne on muidugi s**t. Asjade säärane käik on suur pettumus mängijatele, aga ennekõike fännidele, kes soovivad olümpiamängudel näha parimaid jäähokimängijaid. Ainus otsuse eest vastutaja on NHL. Millal nad viimati mängijaid kuulasid?" esitas Tampa Bay Lightningi kaitsja Anton Stralman retoorilise küsimuse.

Pettunud oli ka Dallas Starsi kaitsja John Klingberg: "Kurb lugu. Kasvasin üles koondist ja olümpiahokit vaadates. Mäletan 2006. aasta Torino olümpiafinaalist Peter Forsbergi, Mats Sundini ja Niklas Lidströmi väravaid (Rootsi alistas finaalis 3:2 Soome - toim). Kõik tahaksid ise midagi samasugust kogeda. Jäähokis peaksid olümpiamängudel osalema ikkagi parimad."

NHLi otsuse tõttu on Pyeongchangi olümpia esimene pärast 1994. aasta Lillehammeri talimänge, kus NHLi hokimehed kaasa ei tee.