Tuleb rõhutada, et NHL eirab tõika, et kindlustust ja transporti puudutavad finantsprobleemid on ROKi ja rahvusvahelise jäähokiliiduga (IIHF) leidnud lahenduse. Liiga katse süüdistada otsuses teisi osapooli on sama kahetsusväärne kui otsus ise. NHLi mängijad on oma kodumaa patrioodid ja ei suhtu otsusesse ükskõikselt. Mängijate arvamuse viisakas arvestamine on oluline. Antud otsuse langetas ainult ja ainult NHL. See on väga kahetsusväärne jäähoki, mängijate ja miljonite truude jäähokifännide jaoks," teatas NHLPA.

IIHF jäi oma avalduses arusaadavalt hillitsetumaks, sest pikas plaanis pole nende huvides suhteid NHLiga lõplikult tuksi keerata. IIHFi president Rene Fasel on mitu aastat proovinud NHLiga kaubale saada. Kui ROK teatas, et erinevalt varasemast nad enam mängijate kindlustust ja transporti ei hüvita, siis teatas Fasel valmisolekust leida see raha (üle 10 miljoni dollari) IIHFi kaukast. NHL märkis eile, et neile see variant ei sobinud, sest rahvusvahelise alaliidu raha tuleks kasutada jäähoki üleilmseks arenguks. NHL soovis, et ROK või NHLPA nende survele alluks, aga kumbki polnud valmis ja IIHFi pakutud rahuleping lükati samuti tagasi.