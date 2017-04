Kuivõrd toetus ühe sportlase kohta on Eesti mõistes üsna suur, siis olid ka kandideerimisnõuded põhjalikud. "Stipendiumikonkursi loomisel läksime seda teed, et kehtestasime kandideerijatele tingimused, mis nõudsid neilt põhjalikkust ja oma tegevuse ja eesmärkide läbimõtlemist," sõnas algatuse üks loojatest ja stipendiaatide valimise komisjoni liige Valdur Jaht.

Nimelt tuli sportlastel koostada põhjalik ülevaade oma senisest sportlasteest ja edasistest eesmärkidest, millele lisaks tuli esitada põhjalik hooaja eelarve ning enda ambitsioone tutvustav video. "Meie jaoks on oluline, et sportlane, kes stipendiumile kandideerib, on tõepoolest motiveeritud suure tulemuse nimel pingutama.

Seetõttu lisasime kandideerimistingimusena ka klausli, et kandidaadil tuleb esitada end tutvustav video, milles selgitab, miks just tema võiks olla meie stipendiaat," selgitas Jaht. "Videopildist on hästi näha see energia, mis meie noortel sportlastel on."

Noorsportlaste avalduses avaldasid igatahes muljet. "Pärast esmast avaldustega tutvumist saan öelda, et nende tase on tõepoolest väga kõrge. On näha, et noored on selle aja võtnud ning vaeva näinud taotluste kokkupanekul. Selle tulemusel ongi enamik laekunud avaldustest läbimõeldud ja põhjalikud," rääkis Jaht.

See teeb otsuse langetamise aga veelgi raskemaks. "Väga paljud, kes võtsid vaevaks kandideerida, on seda stipendiumi väärt. Esindatud on niivõrd suur ring olümpiamängude kavas olevaid spordialasid ja valik saab kahtlemata olema keeruline."

Toetuse määramine käib olümpiatsüklite kaupa. Talialade sportlastel on tänavu määratav stipendium üheks, suvealade sportlastel neljaks hooajaks. Kokku valitakse välja kaks uut stipendiaati, kellele tagatakse sportlase kohta 10 000 euro vääringus toetust kogu olümpiatsükli jooksul.