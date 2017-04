Viis etappi toimuvad kokku kolmes Eesti linnas. "Kuigi rannajalgpalli keskpunkt on loomulikult Pärnu, siis tegelikult toimub tänavu ju vaid 60% etappidest seal, sest meie infrastruktuur on paranemas. Üks etapp leiab sarnaselt eelmisele aastale aset Narva-Jõesuus, lisaks oleme ühe etapiga kohal Tallinnas."

Kui varasemalt selgus Eesti meister kuue ühepäevalise etapi kokkuvõttes, siis tänavu toimub viis etappi, millest neli esimest on kahepäevased. "Kindlasti tõuseb selle muudatusega mängude kvaliteet, sest kohtumised on nii-öelda kahele päevale hajutatud," ütles Eesti Rannajalgpalli Liidu juht Kari-Andri Kask.

Kask usub, et suurimat tähelepanu peaks tänavu pöörama just esiliiga arengule. "Esiliiga on varasemast märgatavalt erinev. Seni käigus olnud turniirisüsteemi vahetame välja liigasüsteemi vastu, mis on analoogne meistriliigaga. Esiliigas hakkab mängima 10 võistkonda, kelle mängijad registreerivad end ka jalgpalliliidus, mis on samuti tervitatav uuendus, et saaksime mängijaid üle Eesti kaardistada."