Kauaaegne Eesti parim tennisist Kaia Kanepi püüab paari kuu pärast naasta profitennise karussellile - siis saaks tema võistluspausi pikkuseks umbes täpselt aasta. Praegu asub ta maailma edetabelis 461. kohal.

Kanepi on mitu kuud taas korralikult harjutanud ning kinnitas, et tunneb end üha paremini. Ta loodab võistelda 5. juunil Saksamaal algaval 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiril - selle korraldajad on eraldanud vabapääsme.

"Viimasel ajal olen tennisetrenne teinud neli ja füüsilist kuus korda nädalas," rääkis Kanepi täna korraldatud pressikonverentsil. Füüsilise ettevalmistuse treeningutel on teda aidanud Indrek Tustit, mängulise poole peale soovib ta samuti kindlat juhendajat. "Üks inimene on silmapiiril, aga ma ei saa tema nime täna välja hõigata."

Kanepi kinnitas, et aastaid murelapseks olnud kannad saavad praeguse koormusega hakkama, mullu tekkinud mononukleoosist tingitud väsimus on taandunud. Peagi siirdub ta kuuks ajaks treeninglaagrisse Lõuna-Aafrika Vabariiki.

"Tahan tenniseväljakul taas kogeda võimalikult häid tundeid," märkis Kanepi ja lisas, et kuna praegu pole tal ühtegi sponsorit, pole kaugemaleulatuvaid plaane mõtet teha.